Украина: Первая лига

Новый главный тренер клуба из Шевченковки прокомментировал последние новости команды.

Новый главный тренер ВПК-Агро из Шевченковки Днепропетровской области прокомментировал свой переход в стан команды из Первой Лиги.

Кроме того, наставник высказался о слухах, которые связывали его новую команду с Днепром-1.

"Что касается моего назначения, то президенты клубов уже обо всем договорились. Сейчас речь идет о сотрудничестве ВПК-Агро и Днепра-1, а не о формировании фарм-клуба. Да, весь мой тренерский штаб отправился в Шевченковку, но футболисты, которые принадлежат Днепру-1 будут выступать здесь на правах аренды.

Я с уважением отношусь к работе предыдущего тренерского штаба. Команда не досчиталась около восьми очков и заслуживает большего. Президент поставил задачу сохранить место в Первой Лиге, мы тоже стремимся побеждать в каждом матче.

Я бы взял из Никополя 5-6 футболистов, которые способны в будущем показывать хороший футбол, но их контракты принадлежат Днепру-1 и этот вопрос касается уже руководства клубов", — приводит слова Поклонского официальный сайт ВПК-Агро.

Отметим, что после первой части сезона ВПК-Агро расположился на 14 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 19 очков.