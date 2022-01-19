Украина: Первая лига

Президент Металлиста рассказал о состоянии клубной базы под Харьковом.

Президент харьковского Металлиста Александр Ярославский рассказал о состоянии клубной базы, которая находится в поселке Высоком под Харьковом.

Функционер заявил, что его команда не занимается на этих полях.

"Я потратил свои деньги на чужую собственность. За 10 лет уничтожили абсолютно всю инфраструктуру. Даже если мне не вернут мои деньги, то пусть это будет подарок харьковчанам.

Я когда пришел на базу, то чуть не получил инфаркт — во что все это превратили. База вся убитая, никто не занимается поддержанием порядка.

Нам там нет. Металлиста на этой базе нет. Когда я продал клуб, то больше там не был и вообще десятой дорогой объезжал это место. Если понадобится — я могу все это восстановить, я знаю там каждый микрон", — заявил Ярославский в интервью телеканалу Футбол 1/2/3.

Ранее президент Металлиста анонсировал взрывной трансфер своего клуба.