Украина: Первая лига

Александр Ярославский анонсировал трансфер латиноамериканского футболиста.

Президент Металлиста Александр Ярославский поделился информацией о том, что вскоре харьковская команда подпишет латиноамериканского футболиста.

"У нас еще будет обалденный трансфер. Говорить о нем пока не буду, но открою пару секретов. Этому игроку 21 год, его скорость больше, чем у Тайсона, а удар сильнее, чем у Жажи. На этом пока все, больше ничего не отвечу. Национальность не скажу, а то вы начнете искать, вдруг найдете. Скажу только, что это латиноамериканец.

Я думаю, что как раз в это межсезонье, когда футбола не так много, Winter Cup привлечет к себе внимание. Все уже соскучились по футболу. Все, с кем я разговариваю в Харькове, говорят: "Ну когда, когда уже". И я отвечаю, что первая порция будет в феврале. Футбол — это же соревнование. Даже когда матч проходит на пляже, все равно одни хотят выиграть у других", — приводит слова Ярославского ТК Футбол 1/2/3.

Ранее сообщалось, что Металлист проведет три сбора в Турции.