Украина: Первая лига

Экс-игрок Александрии прокомментировал переход в новый клуб.

Полузащитник Глеб Бухал рассказал о решении присоединиться к Кривбассу в зимнее трансферное окно.

Хавбек присоединился к криворожскому клубу на правах свободного агента, подписав контракт до конца сезона.

"Очень доволен, что подписал контракт с Кривбассом. Это очень перспективная команда, которая ставит перед собой амбициозные задачи. Я сделаю все возможное, чтобы помочь клубу достичь поставленных целей. Первые разговоры о возможном переходе в Кривбасс начались две-три недели назад. Очень обрадовался, узнав такой вариант продолжения карьеры, ведь знаю и слежу за клубом.

Над таким предложением долго не думал, особенно после личной встречи с президентом и генеральным директором Кривбасса. Они рассказали об амбициях, стратегии и развитии клуба. В последнее время играл на позиции центрального защитника, но могу сыграть и опорного полузащитника. В центре поля тоже чувствую себя достаточно комфортно.

Что касается игроков Кривбасса, то многих знаю лично. С несколькими вместе играли в Александрии. Кривбасс постоянно развивается, стоит задача выйти в УПЛ и он уверенно шагает к этому. Отмечу отличную инфраструктуру клуба: строятся стадионы, тренировочная база, новые качественные поля. Кривбасс – правильный выбор", – рассказал Бухал в комментарии официальному сайту клуба.