Команда серьезно обновляет свой состав перед второй половиной сезона.
ФК Агробизнес
27 января 2022, 21:33
Агробизнес на своем официальном сайте объявил о подписании контрактов с тремя полузащитниками — Денисом Белоусовым, Сергеем Русьяном и Андреем Апанчуком.
Детали соглашений с тремя украинскими хавбеками не раскрываются.
В первой половине сезона Белоусов выступал за Кремень, в котором провел 17 матчей и отметился одним ассистом.
На счету Русьяна 16 матчей за Чайку во Второй лиге, в которых он забил один гол. Апанчука в свою очередь прибыл из любительского клуба ОДЕК.
После первой половины сезона Агробизнес занимает 13 место в Первой лиге Украины.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.