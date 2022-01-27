Украина: Первая лига

Команда серьезно обновляет свой состав перед второй половиной сезона.

Агробизнес на своем официальном сайте объявил о подписании контрактов с тремя полузащитниками — Денисом Белоусовым, Сергеем Русьяном и Андреем Апанчуком.

Детали соглашений с тремя украинскими хавбеками не раскрываются.

В первой половине сезона Белоусов выступал за Кремень, в котором провел 17 матчей и отметился одним ассистом.

На счету Русьяна 16 матчей за Чайку во Второй лиге, в которых он забил один гол. Апанчука в свою очередь прибыл из любительского клуба ОДЕК.

После первой половины сезона Агробизнес занимает 13 место в Первой лиге Украины.

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