Украина: Первая лига

Команда из Первой лиги потеряла своего лучшего бомбардира в истории, а также игрока, выступавшего с момента основания клуба.

Агробизнес на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с четырьмя футболистами.

Таким образом, во второй части сезона за команду из Волочиска не будут выступать защитник Арсен Слотюк, а также трио нападающих — Богдан Семенец, Сергей Петров и Юрий Захаркив.

Слотюк выступал за клуб с момента его основания в 2016 году — за это время он провел 157 поединков, в которых забил 11 голов.

Семенец является лучшим бомбардиром команды в профессиональной истории команды. На его счету 38 забитых мячей в 127 поединках. Абсолютный рекорд принадлежит Николаю Темнюку, который забил 47 голов.

Петров провел 41 матч, в которых забил пять мячей, а на счету Захаркива всего лишь четыре встречи.

После 20 поединков Агробизнес набрал 21 очко и находится на 13 месте в турнирной таблице Первой лиги. До спасительного 11 места команду из Волочиска отделяет всего лишь два балла.