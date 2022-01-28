Вашему вниманию самые интересные моменты поединка.
фото фк металлист
28 января 2022, 01:30
В заключительном товарищеском матче на первом учебно-тренировочном сборе харьковский Металлист расписал мировую с польской Вартой.
Подопечные Александра Кучера были гораздо острее соперника, однако не сумели воспользоваться своими моментами.
Обзор матча:
Металлист — Варта (Познань, Польша) 0:0
Металлист (1-й тайм): Рыбка, Шамич, Сарапий, Федорив, Романюк, Танковский, Ралюченко, Касарес, Рязанцев, Мурза, Пейшото.
Металлист (2-й тайм): Рыбак, Танчик, Федорив (Порох, 63), Сарапий (Мизюк, 70), Романюк, Ралюченко, Танковский, Касарес (Балули, 57), Рязанцев (Демченко, 57), Пейшото (Красников, 75), Подлепенец.