Кипер дебютировал за харьковчан.
Владислав Рыбак, Getty Images
28 января 2022, 08:28
Вратарь Металлиста Владислав Рыбак, который перешел в клуб зимой из Олимпика, прокомментировал свой первый матч за клуб против Варты (0:0).
"Дебютировать всегда приятно и интересно. Мандража не было, имело место небольшое волнение. Но как только прозвучал свисток, все стало на свои места и мысли были только об игре. Видно, что у команды накопилась усталость. Но все старались, выжимали максимум, поэтому вышел боевой поединок.
По окончании игры Дикань пожал руку, поздравил с дебютом. Благодарен всему тренерскому штабу за этот шанс. С приходом никого не знал в коллективе. Сейчас уже немного освоился. В первые дни больше общался с молодыми ребятами, в частности, с Артуром Мурзой, Алексом Чидомере.
Не могу сказать, что устал. Но была длинная пауза, необходимо время, чтобы войти в режим тренировок", — сказал Рыбак.
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