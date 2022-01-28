Украина: Первая лига

Кипер дебютировал за харьковчан.

Вратарь Металлиста Владислав Рыбак, который перешел в клуб зимой из Олимпика, прокомментировал свой первый матч за клуб против Варты (0:0).

"Дебютировать всегда приятно и интересно. Мандража не было, имело место небольшое волнение. Но как только прозвучал свисток, все стало на свои места и мысли были только об игре. Видно, что у команды накопилась усталость. Но все старались, выжимали максимум, поэтому вышел боевой поединок.

По окончании игры Дикань пожал руку, поздравил с дебютом. Благодарен всему тренерскому штабу за этот шанс. С приходом никого не знал в коллективе. Сейчас уже немного освоился. В первые дни больше общался с молодыми ребятами, в частности, с Артуром Мурзой, Алексом Чидомере.

Не могу сказать, что устал. Но была длинная пауза, необходимо время, чтобы войти в режим тренировок", — сказал Рыбак.

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