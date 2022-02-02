Украина: Первая лига

Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского поединка с участием харьковчан.

Харьковский Металлист проведет очередной контрольный матч на тренировочном сборе в Турции в среду, 2 февраля. Соперником коллектива Александра Кучера в этом поединке станет сербская Колубара из общины Лазаревац — двенадцатая, на данный момент, команда в турнирной таблице сербской Суперлиги.

Состав Металлиста: Рыбак, Романюк, Мизюк, Федорив, Бубакар, Демченко, Танковский, Балули, Кайдалов, Мурза, Пейшото.

Матч начнется в 10:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция игры.

Напомним, что накануне харьковский Металлист не сумел обыграть польскую Варту (0:0).