Украина: Первая лига

Харьковчане пропустили под занавес поединка.

Харьковский Металлист основательно готовится к возобновлению сезона украинской Первой лиги, делая серьезный акцент во время тренировочных сборов в Турции на проведение контрольных поединков.

Однако, в последних трех встречах коллектив Александра Кучера не смог сыскать успеха.

Исключением из неудачной серии не стал матч против 12 команды сербской Суперлиги — Колубары, с которой "желто-синие" сражались на равных большую часть встречи, но пропустили за две минуты до конца основного времени.

Металлист — Колубара 0:1

Гол: Дженич, 88

Стартовый состав Металлиста: Рыбак, Романюк, Мизюк, Федорив, Траоре, Демченко, Танковский, Балули, Кайдалов, Мурза, Пейшото.

Напомним, что уже 4 февраля харьковский коллектив проведет первый матч в рамках Winter Cup 2022 — против одесского Черноморца. Старт игры намечен на 19:00 по киевскому времени.