Украина: Первая лига

Наставник Полесья прокомментировал дебютный поединок украинского боксера в профессиональном футболе.

Житомирское Полесье в первом матче товарищеского турнира в Турции минимально обыграл Верес в дебютном поединке украинского боксера Александра Усика в профессиональном футболе.

Наставник команды Юрий Калитвинцев прокомментировал исход поединка, а также дал свою оценку выступлению украинского супертяжеловеса.

"Качество матча меня удовлетворило — не идеально, но футболисты выполнили то, что я просил. Мы не форсируем подготовку, футболисты занимались индивидуально еще до сборов.

Усик очень хорошо тренировался и несмотря на то, что занимается индивидуальным видом спорта — очень хорошо действовал на команду. Что касается его дальнейших матчей, то не могу ответить на этот вопрос", — сказал специалист в эфире Футбол News.

Отметим, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Полесье — Верес (2:1).