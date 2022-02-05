Украина: Первая лига

Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского поединка с участием харьковчан.

Харьковский Металлист проведет очередной контрольный матч на тренировочном сборе в Турции в субботу, 5 февраля. Соперником коллектива Александра Кучера в этом поединке станет узбекистанский Металлург из города Бекабад — одиннадцатая, на данный момент, команда в турнирной таблице местной Суперлиги.

Матч начнется в 14:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция игры.

Напомним, что накануне харьковчане в серии пенальти обыграли одесский Черноморец.