Украина: Первая лига

Харьковчане добились еще одной победы на сборах.

Харьковский Металлист продолжает подготовку к возобновлению розыгрыша Первой Лиги на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Еще одним соперником стал казахстанский Акжайык. Украинский коллектив минимально одолел соперника благодаря голу Чидомере на пятой минуте встречи с пенальти.

Следующим соперником харьковчан станет житомирское Полесье в рамках Winter Cup 2022. Матч пройдет также сегодня и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Металлист - Акжайык 1:0

Гол: Чидомере, 5 (пен.)

Металлист: Рыбка, Танчик (Романюк, 20), Мизюк, Ралюченко, Траоре (Дигтярь, 62), Чидомере, Демченко, Подлепенец (Сынчук, 62), Рязанцев (Шамич, 62), Фомин (к), Мурза (Кайдалов, 62).