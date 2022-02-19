Украина: Первая лига

Харьковчане забили три безответных мяча в ворота соперника.

Харьковский Металлист завершил очередной свой спарринг в рамкх учебно-тренировочного сбора в Турции.

Подопечные Александра Кучера уверенно переиграли середняка чемпионата Кыргызстана Нефтчи Кочкор-Ата, забив в ворота соперников три безоветных мяча. Голы на свой счет записали Мурза, Банада и Сынчук.

Отметим, что следующий спарринг харьковчане проведут против киевскому Оболони. Матч состоится сегодня в 16:00 по киевскому времени.

Металлист - Нефтчи Кочкор-Ата 3:0

Голы: Мурза, 33, Банада, 56 (пен.), Сынчук, 68

Металлист: Рыбка, Романюк, Ралюченко, Федорив, Дигтярь (Шамич, 72), Чидомере (Цвиренко, 46), Банада (Сынчук, 62), Подлепенец, Рохас (Рязанцев, 62), Давид (Фомин, 46), Мурза (Красников, 72).

Предупреждение: Чидомере.