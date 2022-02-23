Украина: Первая лига

Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию спарринга.

В среду, 23 февраля, харьковский Металлист проведет заключительный контрольный поединок на третьем сборе в Турции.

Соперником харьковчан станет представитель Кыргызстана — Дордой, который в течение двух последних лет удерживает чемпионский титул в своей стране.

Матч начнется в 15:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

Напомним, что днем ранее харьковчане обыграли чемпионов Таджикистана.