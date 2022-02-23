Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию спарринга.
фото ФК Металлист Харьков
23 февраля 2022, 10:54
В среду, 23 февраля, харьковский Металлист проведет заключительный контрольный поединок на третьем сборе в Турции.
Соперником харьковчан станет представитель Кыргызстана — Дордой, который в течение двух последних лет удерживает чемпионский титул в своей стране.
Матч начнется в 15:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция поединка.
Напомним, что днем ранее харьковчане обыграли чемпионов Таджикистана.