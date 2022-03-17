Украина: Первая лига

Функціонер розповів о діях клуба під час війни.

Віце-президент Металіста Євген Красніков розповів про те, як гравці клубу переживають війну в Україні, яку розпочала РФ.

"Весь час перебуваю на зв'язку з президентом Ярославським. Команду ніхто не покинув, контракти ніхто не розірвав.

Щодо легіонерів ми приймаємо рішення. Усі легіонери йдуть у оренди. Ми практично всім знайшли команди, які допомагають наші бразильські, аргентинські партнери.

Українці ще у Туреччині. Теж швидше за все шукатимемо їм команди, щоб вони мали ігрову практику. Ярославський продовжив проживання.

Нам треба розібратися, щоб відправити хлопців, щоби була ігрова практика. Сподіваюся, що війна максимально швидко закінчиться, футбол повернеться", — розповів Красніков.

Раніше повідомлялося, що Пейшоту тимчасово залишив Металіст та повернувся до Бразилії.

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