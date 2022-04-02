Украина: Первая лига

Вінгер поділився планами житомирського клубу.

Півзахисник Полісся Дмитро Шастал розповів про плани команди виступати за кордоном, щоб заробити кошти на підтримку ЗСУ у війні з Росією.

"Ми прийняли дуже непросте, але зважене рішення – боротись з ворогом в такий спосіб, який ми можемо реалізувати найефективніше. Наша футбольна майстерність допоможе перемогти країні, нам вдалось домовитись про цикл спортивних зустрічей у різних містах Європи.

Під час футбольних змагань ми збиратимемо стадіони підтримки, будемо доносити справжню інформацію про жорстокий загарбницький характер війни не тільки проти нашої країни, але й проти усієї демократичної світової спільноти. Всі кошти та допомогу, що ми зможемо зібрати ми терміново направимо на потреби захисту України. Тільки разом ми переможемо. Слава Україні",– розповів Шастал в коментарі для офіційного сайту клубу.

Наразі гравці Полісся перебувають у Чехії, де вони мають проводити благодійні матчі.

Раніше головний тренер Полісся Юрій Калітвінцев розповів про діяльність клубу після початку війни.