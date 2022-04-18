Украина: Первая лига

Один із лідерів Першої ліги запустив конкурс на найкращий переклад свого гімну українською мовою.

Криворізький Кривбас, який був одним із лідерів турнірної таблиці Першої ліги України поточного сезону до повномасштабного військового вторгнення окупантів із РФ до нашої країни, сьогодні, 18 квітня, відзначає свій 63-й день народження з моменту створення.

На честь цієї події керівництво Кривбасу вирішило змінити свій гімн, виконаний російською мовою, на українську версію. Криворізький клуб проводить серед уболівальників конкурс на найкращу версію українського гімну. Крім цього, Кривбас запропонував донецькому Шахтарю, луганській Зорі та іншим клубам, гімн яких виконаний російською мовою, приєднатися до цієї ініціативи.

"Сьогодні наш клуб, Кривбас, святкує 63-тю річницю свого заснування. На цей день у нас були грандіозні плани: ми хотіли відзначити день народження у колі нашої великої червоно-білої родини. Але у деяких г*нд*нів з російської педерації були свої криваві наміри. Нічого, ми впевнені, що Україна обов’язково переможе. Віримо, що ми ще неодноразово зустрінемося на трибунах оновленого стадіону Металург та інших футбольних аренах Кривого Рогу і всієї України.

В річницю заснування клубу ми проводимо спеціальний конкурс з перекладу гімну команди українською мовою. У нас і раніше були думки з приводу зміни тексту, проте залишали данину історії, адже цей гімн — частина великого надбання клубу. Втім зараз у нас не лишилося жодних сумнівів.

Тож пропонуємо кожному бажаючому зробити свою версію перекладу офіційного гімну Кривбасу українською. Власні варіанти залишайте у коментарях на наших офіційних сторінках у соцмережах. Переможець обов’язково отримає спеціальний подарунок, а всі, хто брав участь в конкурсі, не залишаться без нашої уваги.

P.S. Також ми закликаємо інші українські клуби (Шахтар, Зоря та інші), офіційні гімни яких написані мовою агресора, приєднатися до нашої ініціативи та зробити україномовну версію пісень", — сказано у заяві Кривбасу на офіційному сайті.