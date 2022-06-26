Украина: Первая лига

Володимир Микитін продовжить очолювати команду із Запоріжжя.

Запорізький Металург на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з головним тренером команди Володимиром Микитіним.

Нова угода з 52-річним українським фахівцем розрахована на два роки.

Окрім Микитіна дворічний контракт отримав його помічник Сергій Руденко. Тренери Антон Гай та Руслан Галігузов отримали угоди на один рік.

Нагадаємо, Микитін очолив команду у 2020 році. За підсумками минулого достроково завершеного сезону Металург зайняв перше місце у Другій лізі у групі Б і вийшов до Першої ліги.

Раніше повідомлялося, що Перша та Друга ліги України можуть бути розподілені на дві групи наступного сезону.