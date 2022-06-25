Став відомий можливий формат наступного сезону у двох лігах.
фото фк полісся
25 червня 2022, 16:53
У зв'язку із війною, що триває в нашій країні, УПЛ та ПФЛ розглядають декілька варіантів розіграшу наступного чемпіонату України в трьох дивізіонах.
Так, Перша та Друга ліги можуть бути розподілені на дві групи, повідомляє Футбол News. Команди будуть поділені за територіальним принципом.
Клуби зіграють два кола по сім турів, а згодом із перших четвірок у кожній групі буде складано найкращу восьмірку, що розіграє між собою нагороди.
Раніше виконавчий директор УПЛ Євген Дикий прокоментував підготовку до нового сезону.