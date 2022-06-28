Украина: Первая лига

Пошкоджено автобус команди та будівлю на території стадіону.

Учора, 27 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Кременчуку на Полтавщині.

Внаслідок обстрілу постраждав і стадіон місцевого футбольного клубу Кремінь, який минулого сезону виступав у Першій лізі України.

Зокрема, було пошкоджено автобус команди та будівлю на території стадіону.

"Черговий воєнний злочин рашистів. Влучення російської ракети у торговельний центр Кременчука. За попередніми даними, удар був нанесений крилатою ракетою повітряного базування Х-22 з літаків. Випущено дві ракети, одна з яких влучила в торговельний центр, інша – в міський стадіон", – заявив секретар РНБО України Олексій Данілов.

На цей момент відомо, що в результаті обстрілу ТРЦ загинули 18 людей. Понад 50 отримали поранення.