Команди приєднались до Поділля, що не зможе взяти участь в першості.
фк краматорск
10 липня 2022, 16:17
Черговий сезон Першої ліги може не дорахуватись одразу п'ятьох команд.
Так, одразу чотири клуби знаходяться на межі того, що відмовитись від участі в наступній кампанії, повідомляє Футбол News.
Мова йдеться про Волинь, Ужгород, Олімпік та Краматорськ. Кожен з клубів на тлі війни страждає від браку коштів та гравців.
Відзначимо, що раніше про своє рішення не грати в наступному чемпіонаті оголосило Поділля.