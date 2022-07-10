Украина: Первая лига

Команди приєднались до Поділля, що не зможе взяти участь в першості.

Черговий сезон Першої ліги може не дорахуватись одразу п'ятьох команд.

Так, одразу чотири клуби знаходяться на межі того, що відмовитись від участі в наступній кампанії, повідомляє Футбол News.

Мова йдеться про Волинь, Ужгород, Олімпік та Краматорськ. Кожен з клубів на тлі війни страждає від браку коштів та гравців.

Відзначимо, що раніше про своє рішення не грати в наступному чемпіонаті оголосило Поділля.