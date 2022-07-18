Украина: Первая лига

Клуб вирішив заявитись на наступний чемпіонат.

Тернопільська Нива вирішила заявитись на сезон-2022/23 Першої ліги. Про це розповів директор клубу Андрій Тихий.

"Після певних роздумів, керівництво футбольного клубу Нива Тернопіль прийняло рішення продовжити виступи у Першій лізі чемпіонату України у новому сезоні-2022/23, незважаючи на воєнний стан в Україні", — цитує функціонера місцеве видання Номер один.

Також відомо, що тренерський штаб Ниви очолюватиме наставник Андрій Купцов, а от щодо дати початку тренувального процесу у рамках підготовки до нового чемпіонату, то її ще не визначено.

Футболісти клубу нині займаються індивідуально, багато з яких проводять благодійні матчі у складі збірної зірок тернопільського футболу.