Клуб вирішив заявитись на наступний чемпіонат.
ФОТО ФК НИВА Т
18 липня 2022, 13:45
Тернопільська Нива вирішила заявитись на сезон-2022/23 Першої ліги. Про це розповів директор клубу Андрій Тихий.
"Після певних роздумів, керівництво футбольного клубу Нива Тернопіль прийняло рішення продовжити виступи у Першій лізі чемпіонату України у новому сезоні-2022/23, незважаючи на воєнний стан в Україні", — цитує функціонера місцеве видання Номер один.
Також відомо, що тренерський штаб Ниви очолюватиме наставник Андрій Купцов, а от щодо дати початку тренувального процесу у рамках підготовки до нового чемпіонату, то її ще не визначено.
Футболісти клубу нині займаються індивідуально, багато з яких проводять благодійні матчі у складі збірної зірок тернопільського футболу.