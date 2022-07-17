Украина: Первая лига

Команда з Першої ліги не втратить професійний статус.

Представник Першої ліги України Краматорськ не буде заявлятись на сезон-2022/23 через повномасштабне вторгнення терористів з РФ на територію України.

"У зв’язку з повномасштабним війсковим вторгненням росії в Україну керівництвом нашого клубу було прийнято рішення пропустити сезон-2022/23 у Першій лізі, призупинити членство у ПФЛ, залишаючись у статусі професіонального клубу та можливістю відновити участь у змаганнях ПФЛ у сезоні-2023/24.

ФК Краматорськ підтримує відновлення спортивних змагань в Україні, але враховуючи об'єктивні обставини не має змоги прийняти участь у змаганнях цього сезону. Основною причиною такого рішення є неможливість забезпечити безпечний тренувальний і змагальний процес у прифронтовому Краматорську, який щодня потерпає від ворожих обстрілів.