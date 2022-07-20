Украина: Первая лига

Юридична назва команди тепер — Товариство з обмеженою відповідальністю Футбольний спортивний клуб "Маріуполь"

Футбольний клуб Яруд, який базувався у Маріуполі до повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну наприкінці лютого цього року, змінив свою назву.

Наразі маріупольська команда, яка виступала у Другій лізі України, гратиме під брендом ФСК Маріуполь.

Поки що клубна прес-служба не оголосила про це на своїх інформаційних ресурсах, проте сайт youcontrol.com.ua підтверджує зміну назви юридичної особи.

Нова назва — Товариство з обмеженою відповідальністю "Футбольний спортивний клуб "Маріуполь", тоді як стара - Товариство з обмеженою відповідальністю "Футбольний клуб "Яруд".

Нагадаємо, що у новому сезоні вже колишній Яруд потрапив до списку учасників Першої ліги. ФК Маріуполь, який виступив в УПЛ, наступну кампанію пропустить.