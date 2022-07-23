Украина: Первая лига

Футболіст підписав контракт з Оболонью.

Колишній воротар київського Динамо, Олімпіка, угорського МТК Артем Кичак став гравцем Оболоні.

Поки що невідомо, на який строк підписаний воротар з досвідченим кіпером. Він буде грати під 13 номером.

Останнім клубом Кичака був рівненський Верес. Він зіграв лише один поєдинок за клуб у 1/8 фіналу Кубку України.

“Дуже радий приєднатися до команди. Хочу подякувати керівництву і тренерському штабу за довіру. Після першої ж розмови з головним тренером погодився на підписання контракту. ФК Оболонь амбітна команда, яка повинна боротися за найвищі місця у турнірній таблиці.

У команди все для цього є. Звісно, хочеться сказати велике дякую нашим військовим, які дають нам можливість готуватися до старту чемпіонату. Перемога обов’язково буде за нами! Слава Україні!”, — сказав Кичак.