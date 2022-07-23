Футболіст підписав контракт з Оболонью.
Артем Кічак, ФК ОЛІМПІК
23 липня 2022, 17:32
Колишній воротар київського Динамо, Олімпіка, угорського МТК Артем Кичак став гравцем Оболоні.
Поки що невідомо, на який строк підписаний воротар з досвідченим кіпером. Він буде грати під 13 номером.
Останнім клубом Кичака був рівненський Верес. Він зіграв лише один поєдинок за клуб у 1/8 фіналу Кубку України.
“Дуже радий приєднатися до команди. Хочу подякувати керівництву і тренерському штабу за довіру. Після першої ж розмови з головним тренером погодився на підписання контракту. ФК Оболонь амбітна команда, яка повинна боротися за найвищі місця у турнірній таблиці.
У команди все для цього є. Звісно, хочеться сказати велике дякую нашим військовим, які дають нам можливість готуватися до старту чемпіонату. Перемога обов’язково буде за нами! Слава Україні!”, — сказав Кичак.