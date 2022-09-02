Закінчились два матчі Першої ліги.
ФОТО Кремінь
02 вересня 2022, 20:55
У рамках другого раунду Першої ліги завершились два протистояння.
Кремінь вдома впевнено переграв Скорук. Гості залишились у меншості вже у першому таймі. На 45+1 Вивдич забив перший гол, на 46 — другий гол, а на 71 відзначився Куць. На 90+1 Шарко відіграв один м'яч з пенальті.
Кремінь - Скорук 3:1
Голи: Видвич, 45+1, 48, Куць, 71 — Шарко, 90+1
Видалення: Плахтир
У паралельному матчі Маріуполь вдома зіграв внічию проти Прикарпаття (1:1). На 29 хвилині Михайленко вивів Маріуполь вперед, але Богдан Оринчак зрівняв рахунок. Відзначимо, що у цьому матчі було три видалення — два у Маріуполя та одне у Прикарпаття.
Маріуполь — Прикарпаття 1:1
Голи: Михайленко, 29 — Оринчак, 60
Видалення: Доброхотов, Скиба — Тітаєвський.