Украина: Первая лига

Закінчились два матчі Першої ліги.

У рамках другого раунду Першої ліги завершились два протистояння.

Кремінь вдома впевнено переграв Скорук. Гості залишились у меншості вже у першому таймі. На 45+1 Вивдич забив перший гол, на 46 — другий гол, а на 71 відзначився Куць. На 90+1 Шарко відіграв один м'яч з пенальті.

Кремінь - Скорук 3:1

Голи: Видвич, 45+1, 48, Куць, 71 — Шарко, 90+1

Видалення: Плахтир

У паралельному матчі Маріуполь вдома зіграв внічию проти Прикарпаття (1:1). На 29 хвилині Михайленко вивів Маріуполь вперед, але Богдан Оринчак зрівняв рахунок. Відзначимо, що у цьому матчі було три видалення — два у Маріуполя та одне у Прикарпаття.

Маріуполь — Прикарпаття 1:1

Голи: Михайленко, 29 — Оринчак, 60

Видалення: Доброхотов, Скиба — Тітаєвський.