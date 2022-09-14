Андрій Купцов очолив Ниву у жовтні минулого року.
Андрій Купцов, ФК Нива Тернопіль
14 вересня 2022, 11:37
Тернопільська Нива у своєму Telegram-каналі оголосила про відставку головного тренера Андрія Купцова.
Також тернопільський клуб припинив співпрацю із помічником головного тренера Віталієм Перваком.
Нагадаємо, Купцов очолив клуб у жовтні минулого року.
Після трьох турів Нива набрала одне очко та посідає шосте місце у турнірній таблиці Першої ліги.
Свій наступний матч Нива проведе проти Полісся. Гра відбудеться 17 вересня о 17:00 за київським часом.