Тернопільська Нива у своєму Telegram-каналі оголосила про відставку головного тренера Андрія Купцова.

Також тернопільський клуб припинив співпрацю із помічником головного тренера Віталієм Перваком.

Нагадаємо, Купцов очолив клуб у жовтні минулого року.

Після трьох турів Нива набрала одне очко та посідає шосте місце у турнірній таблиці Першої ліги.

Свій наступний матч Нива проведе проти Полісся. Гра відбудеться 17 вересня о 17:00 за київським часом.