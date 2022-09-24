Украина: Первая лига

Відбулися матчі п'ятого туру Першої ліги України.

Сьогодні, 24 вересня, відбулися три поєдинки п'ятого туру Першої ліги України.

У першій грі Диназ з Вишгороду в гостях мінімально обіграв Прикарпаття. Єдиний та переможний м'яч був забитий на 51 хвилині, а його автором став Сергій Старенький.

Через п'ять хвилин гості залишилися у меншості після видалення Мораренка після другої жовтої, але це не завадило їм заробити три очки. Для Діназа це дебютна перемога у Першій лізі.

Прикарпаття — Діназ 0:1

Гол: Старенький, 51.

У другому матчі Гірник-Спорт у домашньому протистоянні обіграв столичну Оболонь із рахунком 2:0. У складі переможців голами відзначилися Шинкаренко та Сьомка, який реалізував пенальті.

Гірник-Спорт — Оболонь 2:0

Голи: Сьомка, 26 (пенальті), Шинкаренко, 72.

В останній зустрічі львівські Карпати поступилися Епіцентру з рахунком 0:2. Перемогу гостям забезпечив оформлений дубль у виконанні Максима Гірного.

Карпати — Епіцентр 0:2

Голи: Гірний, 14, 38 (пенальті).