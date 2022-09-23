Украина: Первая лига

До вашої уваги результати двох матчів другого за силою дивізіону України за 23 вересня.

У рамках п'ятого туру Першої ліги України ФСК Маріуполь зійшовся у очному протистоянні із тернопільською Нивою.

Завдяки двом м'ячам у виконанні Андрія Зіня та Романа Волохатого тернопільці записали у свій актив перемогу, яка стала для першої у новому сезоні.

ФСК Маріуполь, у свою чергу, як і раніше, не знає перемог у нинішній кампанії, зазнавши четвертої поразки в п'яти матчах при одній нічиїй з Прикарпаттям.

ФСК Маріуполь — Нива Тернопіль 0:2

Голи: Зінь, 24, Волохатий, 47

Крім того, у рамках п'ятого туру Першої ліги СК Полтава зустрілася із ФК Кремень із міста Кременчук.

Завдяки голам Дмитра Щербака та Євгена Стрельцова полтавський клуб здобув свою першу перемогу в історії в рамках другого дивізіону України.

СК Полтава - Кремінь 2:0

Голи: Щербак, 44, Стрельцов, 82