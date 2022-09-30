Украина: Первая лига

Завершився поєдинок Першої ліги.

У рамках шостого туру Першої ліги київська Оболонь на виїзді впевнено обіграла Кремінь із рахунком 3:0.

Усі три голи були забиті у першому таймі. На четвертій хвилині відзначився Віталій Груша, на 11 він же зробив дубль. Під кінець першої половини зустрічі Батальський зробив рахунок 3:0.

Завдяки цій перемозі Оболонь стає лідером своєї групи у Першій лізі, маючи в активі 13 залікових балів. Кремінь з 7 очками знаходиться на третій позиції.

Кремінь — Оболонь 0:3

Голи: Груша, 4, 11, Батальський, 43

Кремінь: Єрмолов — Агапов, Азізов, Аркуша, Галата, Галоян (Матвєєв, 46), Глоба (Лісняк, 36), Кальчук, Куць, Панчишин (Вівдич, 46), Фальковський.

Оболонь: Федорівський — Чернов, Фатєєв, Терехов, Прокопенко, Покотилюк, Мороз, Карась, Груша, Батальський, Краснопір.

Попередження: Карась, Мороз.