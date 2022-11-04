Украина: Первая лига

Відбулися перші матчі 11-го туру Першої ліги України.

Сьогодні, 4 листопада, відбулися стартові матчі одинадцятого туру Першої ліги України.

У першій грі Прикарпаття обіграло Буковину з рахунком 2:1. Перемогу господарям принесли забиті м'ячі у виконанні Івана Сондея та Василя Цюцюри. У гостей відзначився Іван Пець.

Після 11 ігор Прикарпаття набрало 14 очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці Першої ліги у групі А, а у Буковини – шість балів та сьома позиція.

Прикарпаття — Буковина 2:1

Голи: Сондей, 64, Цюцюра,88 — Пець, 71.

У другому матчі Скорук мінімально обіграв столичну Оболонь із рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол був забитий на 64 хвилині, а його автором став Станіслав Малиш.

Після 11 ігор Оболонь набрала 22 очки та лідирує у групі Б, а у Скорука – 11 балів та сьома позиція.

Скорук - Оболонь 1:0

Гол: Малиш, 64.