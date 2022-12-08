Україна: Перша ліга

Керманич львівського клубу висловився про нинішнього лідера Першої ліги України.

За підсумками першого кола Першої ліги України житомирське Полісся лідирує у Групі А, випереджаючи найближчого переслідувача, львівські Карпати, аж на 12 набраних очок.

Головний тренер Карпат Андрій Тлумак заявив, що вже зараз Полісся готове позмагатися щодо бюджету з найкращими командами української Прем'єр-ліги.

"Я б не говорив за перехідні матчі. Можливо, будуть і перехідні, але ми можемо зайняти друге місце в Перші лізі.

З Поліссям, звичайно, буде складно [конкурувати], тому що там команда вже укомплектована. Ця команда вже багато років грає таким складом, вона фінансується, має інфраструктуру.

Це вже, реально, п’ята команда УПЛ за бюджетом та всіма іншими моментами", — сказав Андрій Тлумак в інтерв'ю YouTube-каналу Карпат.

Таблиці Першої ліги України за підсумками першого кола: