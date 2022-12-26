Україна: Перша ліга

Команда Першої ліги лишилася без головного тренера.

Головний тренер Гірника-Спорт Ігор Жабченко покинув команду після першої половини сезону.

Також спортивний директор Олексій Шалаєв зазначив, що незважаючи на всі чутки у ЗМІ про зникнення команди, Гірник-Спорт продовжить виступати у Першій лізі.

"Перш за все я був дуже радий, що команда взагалі стартувала у чемпіонаті. Гірник-Спорт не міг вперше в історії клубу пропустити участь в чемпіонаті та проводив підготовку до сезону, грав контрольні матчі із командами Першої ліги, а потім почалися офіційні матчі, в яких команда іноді демонструвала непогану гру, але й були матчі, в яких ми чекали більшого, але результату не було. Сподіваємося, що у другій частині сезону команда виправить своє становище.

Гірник-Спорт — це не тільки команда, яка виступає у Першій лізі, це також і величезна робота із реалізації великого проєкту щодо соціального розвитку, який наш клуб реалізовує із спонсорами та партнерами – компанією Ferrexpo, Благодійним фондом Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, підприємством Феррострой та іншими.

Згідно цього соціального проєкту у дитячо-юнацькому футбольному клубі Гірник-Спорт займаються 450 дітей, 70 з яких є переселенцями із інших міст. Цей соціальний проект у нинішній час є для нас головним пріоритетом, який ми ніколи не припиняли і припиняти не будемо.

Зараз в країні війна і ми з нетерпінням чекаємо на перемогу. Не все так просто у воєнний час і не виключенням був наш клуб, адже довелося скоротити фінансування. Але зараз так живе наше місто, Полтавщина та уся країна. Ми розуміємо чому так все відбувається. Розуміють це і працівники компанії Ferrexpo, яким були скорочені зарплати, вони із розумінням віднеслися до такої події, коли були скорочені зарплати, а підприємства компанії не працювали на усю потужність. Усе населення України скорочує свої витрати, вірить у перемогу Збройних сил України та чекають кращих часів у країні.

Гірник-Спорт продовжить свій виступ. Зараз гравці пішли у відпустку із домовленістю почати підготовку до другої частини сезону на початку лютого. Наприкінці цього року ми отримали фінансування від нашого головного партнера – компанії Ferrexpo — не тільки для того, аби дограти нинішній чемпіонат, але в нас вже є кошти, щоб розпочати новий чемпіонат. Є гарантії підтримки клубу з боку Благодійного фонду. Також продовжиться і розвиток соціального проєкту ДЮФК Гірник-Спорт, адже на наступний рік вже підписаний бюджет і на фінансування цього соціального проєкту.

Команда продовжить виступи, тож вболівальники не повинні хвилюватися з цього приводу. Разом ми подолаємо будь-які труднощі і віримо, що у ФК Гірник-Спорт є майбутнє. Отже, наш клуб отримав фінансування на увесь 2023 рік і з цим фактом я вітаю усіх вболівальників нашої команди. Їх в нас багато, але нажаль деякі з них не можуть бути поруч із командою: вони або переїхали до іншої країни, або боронять нашу країну на війні із рф.

Збереження місця у Першій лізі? Зробити це буде дуже непросто, але ми докладемо максимум зусиль, аби залишити останній рядок таблиці. Виправляти ситуацію буде вже новий головний тренер.

Ми завершили співпрацю із Ігорем Жабченком, хочемо подякувати йому за роботу, яку він провів за час перебування у клубі і бажаємо успіхів у подальшій тренерський кар’єрі. Зовсім скоро вболівальники та уся футбольна спільнота дізнається ім’я нового тренера команди", - наводить слова Шалаєва прес-служба клубу.

Першу частину сезону Гірник-Спорт завершив на восьмому місці у групі Б Першої ліги, набравши вісім очок у 14 іграх.