Коментар новоспеченого новачка львівських Карпат.
Олексій Хобленко, ФК Карпати
28 грудня 2022, 00:37
Представник Першої ліги львівські Карпати провернули досить гучний трансфер, підписавши нападника Кривбаса Олексія Хобленка.
Футболіст дав перший коментар у новому клубі, розповівши про завдання на другу половину сезону.
"Я дуже радий перебувати в Карпатах. У нас є завдання вийти в УПЛ і я вважаю, що нам це вдасться. Я максимально мотивований і прагну допомогти команді досягти усіх цілей.
Також я мав розмову з новими партнерами і вони теж серйозно налаштовані на позитивний результат. Я знайомий з усіма гравцями Карпат, можливо, тільки кількох молодих футболістів раніше особисто не знав.
Тут гарний колектив, тому все буде добре. Робитиму все від себе залежне, щоб вболівальники "зелено-білих" лише раділи від нашої гри", — сказав футболіст.
Зараз Карпати посідають друге місце у турнірній таблиці Першої ліги Групи А, поступаючись лідерством житомирському Поліссю.