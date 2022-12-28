Україна: Перша ліга

Коментар новоспеченого новачка львівських Карпат.

Представник Першої ліги львівські Карпати провернули досить гучний трансфер, підписавши нападника Кривбаса Олексія Хобленка.

Футболіст дав перший коментар у новому клубі, розповівши про завдання на другу половину сезону.

"Я дуже радий перебувати в Карпатах. У нас є завдання вийти в УПЛ і я вважаю, що нам це вдасться. Я максимально мотивований і прагну допомогти команді досягти усіх цілей.

Також я мав розмову з новими партнерами і вони теж серйозно налаштовані на позитивний результат. Я знайомий з усіма гравцями Карпат, можливо, тільки кількох молодих футболістів раніше особисто не знав.

Тут гарний колектив, тому все буде добре. Робитиму все від себе залежне, щоб вболівальники "зелено-білих" лише раділи від нашої гри", — сказав футболіст.

Зараз Карпати посідають друге місце у турнірній таблиці Першої ліги Групи А, поступаючись лідерством житомирському Поліссю.