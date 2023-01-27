Україна: Перша ліга

Фахівець прокоментував своє призначення.

Напередодні харківський Металіст призначив серба Пєріцу Огнєновича виконувачем обов'язків головного тренера.

Фахівець поспілкувався з пресслужбою харків'ян, висловившись про своє призначення.

"Я дуже радий, що мені надали можливість працювати в Металісті. Знаю, що це хороший клуб, який раніше показував дуже серйозні результати у єврокубках. Хочу вам сказати, що у Європі досі всі пам’ятають про цей славний клуб, знають його. Дуже вдячний керівництву Металіста за довіру та це призначення.

Металіст добре відомий своїми неймовірними та численними вболівальниками. Мені справді є з чим порівнювати, адже я багато років грав та працював у Сербії, всі ж знають які палкі у нас фанати. Мені дуже шкода через те, що сьогодні вимушені переживати вболівальники Металіста та українці загалом".

"Я хочу, щоб наша команда була для харків’ян відрадою, щоб наша гра дарувала їм позитивні емоції. Тож я зроблю все, щоб ми грали з серцем для цих людей і щоб ми у підсумку зайняли якомога вище місце у турнірній таблиці УПЛ.

Я знайомий з філософією футбольного клубу Металіст. Ключові моменти полягають у контролі м’яча, у постійній зосередженості на атаках. Такий футбол мені близький, ми працюватимемо над тим, щоб наша гра була змістовною та атакувальною". — cказав тренер.