Київський клуб збирається дебютувати у Першій лізі України, де він заслужив право виступати за спортивним принципом за підсумками минулого сезону.
ФК Лівий Берег
31 січня 2023, 16:18
Футбольний клуб Лівий Берег офіційно анонсував своє повернення до професійного футболу наступного сезону, маючи намір заявитися до Першої ліги України (другий за силою дивізіон країни).
"Чудові новини з табору нашого клубу. Професіональна команда на чолі з новим головним тренером розпочала роботу і готується влітку дебютувати у змаганнях Першої ліги ПФЛ. Це право наша команда заслужила за спортивним принципом у 2021 році, у змаганнях, які не були дограні через повномасштабне вторгнення в Україну.
Як і обіцяв напередодні президент клубу Микола Лавренко перша команда існуватиме і продовжить радувати своїх уболівальників.
Ми вкотре засвідчуємо повагу нашим фанатам, які увесь цей час були з нами, підтримували у цей непростий для нашої країни час, цікавилися новинами зі стану клубу і ще раз хочемо подякувати вам – ви у нас найкращі!
Минулого вікенду експериментальний склад першої команди лише після кількох тренувань зустрівся на стадіоні Лівий Берег у контрольному матчі з найстаршими вихованцями Академії – командою 2007 р.н. (тренер Павло Кікоть). І, навіть, в першому таймі цього символічного матчу юнаки виглядали вкрай упевнено проти більш майстерних футболістів. Зрозуміло, що подібні матчі додатково мотивують молодь, яка бачить, що шлях до професіональної команди їм відкритий – потрібно лише багато працювати і прагнути торувати нові вершини.
Тож, ми продовжуємо рухатись далі, команда лише формується і ми з вами станемо свідками захопливих історій нашої команди професіоналів. Чекайте багато цікавостей від Лівого Берега.
Ми обов’язково переможемо у війні з російськими загарбниками, продовжимо розвивати футбол і радувати вас яскравим футболом. Тільки вперед, Лівий Берег!" — сказано в офіційній заяві ФК Лівий Берег в Instagram.
Нагадаємо, що в період широкомасштабної фази російсько-української війни Лівий Берег наприкінці жовтня відкрив свій новий стадіон, який може приймати матчі міжнародного рівня.
На момент зупинки чемпіонату України-2021/22 Лівий Берег займав друге місце в Групі А Другої ліги, що дозволяє клубу підійнятися в класі.