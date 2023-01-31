Україна: Перша ліга

Київський клуб збирається дебютувати у Першій лізі України, де він заслужив право виступати за спортивним принципом за підсумками минулого сезону.

Футбольний клуб Лівий Берег офіційно анонсував своє повернення до професійного футболу наступного сезону, маючи намір заявитися до Першої ліги України (другий за силою дивізіон країни).

"Чудові новини з табору нашого клубу. Професіональна команда на чолі з новим головним тренером розпочала роботу і готується влітку дебютувати у змаганнях Першої ліги ПФЛ. Це право наша команда заслужила за спортивним принципом у 2021 році, у змаганнях, які не були дограні через повномасштабне вторгнення в Україну.



Як і обіцяв напередодні президент клубу Микола Лавренко перша команда існуватиме і продовжить радувати своїх уболівальників.



Ми вкотре засвідчуємо повагу нашим фанатам, які увесь цей час були з нами, підтримували у цей непростий для нашої країни час, цікавилися новинами зі стану клубу і ще раз хочемо подякувати вам – ви у нас найкращі!



Минулого вікенду експериментальний склад першої команди лише після кількох тренувань зустрівся на стадіоні Лівий Берег у контрольному матчі з найстаршими вихованцями Академії – командою 2007 р.н. (тренер Павло Кікоть). І, навіть, в першому таймі цього символічного матчу юнаки виглядали вкрай упевнено проти більш майстерних футболістів. Зрозуміло, що подібні матчі додатково мотивують молодь, яка бачить, що шлях до професіональної команди їм відкритий – потрібно лише багато працювати і прагнути торувати нові вершини.



Тож, ми продовжуємо рухатись далі, команда лише формується і ми з вами станемо свідками захопливих історій нашої команди професіоналів. Чекайте багато цікавостей від Лівого Берега.



Ми обов’язково переможемо у війні з російськими загарбниками, продовжимо розвивати футбол і радувати вас яскравим футболом. Тільки вперед, Лівий Берег!" — сказано в офіційній заяві ФК Лівий Берег в Instagram.

Нагадаємо, що в період широкомасштабної фази російсько-української війни Лівий Берег наприкінці жовтня відкрив свій новий стадіон, який може приймати матчі міжнародного рівня.

На момент зупинки чемпіонату України-2021/22 Лівий Берег займав друге місце в Групі А Другої ліги, що дозволяє клубу підійнятися в класі.