Україна: Перша ліга

Відбулися перші матчі другого етапу Першої ліги України.

Сьогодні, 9 квітня, відбулися матчі другого етапу Першої ліги України у рамках стартового туру.

У групі на підвищення запорізький Металург у гостях обіграв Полтаву з рахунком 2:1. Перемогу запорожцям принесли забиті м'ячі у виконанні Сидорова, який оформив дубль. У житомирської команди єдиний м'яч забив Будківський.

Полісся — Металург 1:2

Голи: Будківський, 11 — Сидоров, 33, 78 (з пенальті).

Вилучення: Червак, 90+1.

У групі на вибування пройшли одразу три матчі. У першій грі Скорук здобув упевнену перемогу над Діназом із рахунком 3:0. У складі переможців голами відзначилися Шмигельський, Мігунов та Перебора.

Скорук — Діназ 3:0

Голи: Шмигельський, 3, Мігунов, 29, Перебора, 60.

У другій грі Буковина у гостях обіграла Полтаву з рахунком 2:1. У складі команди з Чернівців авторами голів стали Сергійчук та Скрипник, а у господарів поля – Стрельцов. Також зазначимо, що з 36 хвилини Полтава грала у меншості після вилучення Бужина.

СК Полтава — Буковина 1:2

Голи: Стрельцов, 56 — Сергійчук, 11, Скрипник, 69.

Вилучення: Бужин, 36.

У ще одному матчі Гірник-Спорт поділив очки із Прикарпаттям. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол господарів у виконанні Базарова, гості відповіли влучним ударом Матушевського.

Гірник-Спорт — Прикарпаття 1:1

Голи: Базаров, 47 — Матушевський, 78.