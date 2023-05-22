Україна: Перша ліга

Півзахисник дав свій коментар.

Сьогодні, о 17:00 пройде поєдинок між Оболонью та Поліссям. В цій грі визначиться чемпіон Першої ліги України. Свій коментар дав півзахисник Полісся Дмитро Шастал.

Оболонь — Полісся. Напередодні

"Мандраж? Його немає, ми вже дорослі люди, мандраж – це в молодих гравців, це скоріше відповідальність за результат, що за цією грою стоїть дуже багато. Я б не назвав це манраджем.

Мотивація? Не треба мотивувати. Назад оглянутися, подивитися на наш попередній матч та все.

Роботу над помилками ми робили. Це відноситься до нашого відношення, до гри. До нашого… настрою. Саме психологічного настрою, налаштування. Відношення до гри", — сказав Шастал.

Дивіться за ходом гри Оболонь – Полісся на нашому сайті.