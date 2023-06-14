Україна: Перша ліга

Минулий сезон команда пропустила через війну в Україні.

Агробізнес на своєму офіційному сайті оголосив про старт навчально-тренувального збору команди у рамках підготовки до нового сезону.

У понеділок, 12 червня, клуб із Волочиська Хмельницької області відновив роботу після 15 місячної паузи.

На зборах зібралися футболісти, котрі вже були в команді, а також ті, хто може стати гравцями клубу на сезон-2023/24.

Головний тренер Олександр Чижевський розповів гравцям про майбутній тренувальний процес, який розпочався з 13 червня. Також він пояснив, що хоче бачити від них на полі.

Нагадаємо, Агробізнес не брав участі у сезоні-2022/23 через війну в Україні, але за клубом було збережено місце у Першій лізі.

У недограному сезоні-2021/22 Агробізнес набрав 21 очко після 20 турів та посів 13 місце у Першій лізі.