Украина: Первая лига

Олег Собуцький прокоментував плани клубу на майбутнє.

Президент Агробізнеса Олег Собуцький розповів про ситуацію у своєму клубі, а також поділився думкою щодо майбутнього сезону.

"Підтримати футбол у будь-якому випадку потрібно, навіть у такий складний час. Контракти розірвані з тими футболістами, які не повернулися. Ті, що є, отримують всю зарплату. Так само адмінперсонал, у повному обсязі.

Люди повинні мати якусь розраду, відпочинок. Я це підтримую. Я продовжую фінансувати збірну ветеранів, не було жодного місяця, щоб ми не виплатили зарплати чи податки. Хлопці їздять, збирають кошти. Діток також утримуємо. З ними займаються, по дитячому футболу питань нема. Все це повинно працювати.

Я не розумію, навіщо повертати з армії людей, щоб клуб функціонував. Я спілкувався з ПФЛ. Сказали, що будуть матчі без глядачів. Немає сенсу. Єдиний плюс – щоб футболісти тримали себе в формі, але й це буде неповноцінно. На мою думку, потрібно взяти паузу. Головною перемогою буде перемога над рашизмом. Якщо буде стояти питання, що ми змушені будемо грати Першу лігу, то, звичайно, ми її зіграємо. Але ми б не хотіли, тому що йде війна. Ми сьогодні повинні ці всі сили та фінанси об’єднати задля нашої перемоги.

Може, бачили про те, що на Луганщині вбили 6-річного хлопчика. Вони нас бомбили. Розумієте, міна впала в п'яти метрах — я стометрівку в молодості так не бігав, як з цією дитиною на руках до лисичанської лікарні. Кілометрів два. Він в мене на руках і помер. Знаєте, після того зовсім по-іншому дивишся на життя.

Нас шість осіб з клубу служить, але не так, як хтось каже. У нас вони справді служать – у Силах спеціальних операцій. Вони всі на сході зараз. Вони виявили добровільне бажання, пройшли спеціальні курси і виконують бойові завдання", - наводить слова Собуцького ТК Футбол 1/2/3.

Зазначимо, що у лавах ЗСУ у гарячих точках служить сам Собуцький та ще п'ять працівників команди, включно з віце-президентом Андрієм Донцем та голкіпером Сергієм Чижом.