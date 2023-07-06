У Будинку футболу пройшло жеребкування.
Фото: pfl.ua
06 липня 2023, 16:48
Згідно з рішенням чергової конференції ПФЛ змагання Першої ліги проводитимуться у форматі дві групи по 10 команд, розподілених за географічним принципом.
Саме за таким військовим форматом у ПФЛ грали минулого сезону.
Базовою датою першого туру є 28 липня, тобто уже за 22 дні відновлюються змагання у Першій лізі.
Тож, жеребкування календаря проводилося з урахуванням звернень і побажань клубів ПФЛ, зважаючи на об`єктивні причини.
До вашої уваги календар першого туру у Групі А і Групі Б: