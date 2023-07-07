Україна: Перша ліга

Масова закупка львівського клубу.

Львівські Карпати підсилились низкою гравців. Усі вони беруть участь у тренувальних зборах команди на Закарпатті та готуються до старту нового сезону. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Відтепер гравцями Карпат є:

Андрій Кожухар – воротар;

Богдан Векляк – захисник;

Петро Долгов – захисник;

Олександр Мизюк – захисник;

Павло Полегенько – захисник;

Богдан Порох – захисник;

Юрій Романюк – захисник;

Тимофій Сухар – захисник;

Єгор Демченко – півзахисник;

Єгор Картушов – півзахисник;

Владислав Клименко – півзахисник;

Ян Костенко – півзахисник;

Кирило Матвєєв – півзахисник;

Євген Підлепенець – півзахисник;

Едуардо Сантос Соарес – півзахисник;

Іґор Невес Алвес – нападник.

Векляк виступав за Металург З, Мизюк, Порох, Романюк, Демченко, Картушов, Підлепенець — за Металіст, Сухар — за Скорук, Полегенько грав у складі Зорі.