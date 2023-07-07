Масова закупка львівського клубу.
МИРОН МАРКЕВИЧ, ФК КАРПАТИ
07 липня 2023, 17:36
Львівські Карпати підсилились низкою гравців. Усі вони беруть участь у тренувальних зборах команди на Закарпатті та готуються до старту нового сезону. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.
Відтепер гравцями Карпат є:
Андрій Кожухар – воротар;
Богдан Векляк – захисник;
Петро Долгов – захисник;
Олександр Мизюк – захисник;
Павло Полегенько – захисник;
Богдан Порох – захисник;
Юрій Романюк – захисник;
Тимофій Сухар – захисник;
Єгор Демченко – півзахисник;
Єгор Картушов – півзахисник;
Владислав Клименко – півзахисник;
Ян Костенко – півзахисник;
Кирило Матвєєв – півзахисник;
Євген Підлепенець – півзахисник;
Едуардо Сантос Соарес – півзахисник;
Іґор Невес Алвес – нападник.
Векляк виступав за Металург З, Мизюк, Порох, Романюк, Демченко, Картушов, Підлепенець — за Металіст, Сухар — за Скорук, Полегенько грав у складі Зорі.