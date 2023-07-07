Україна

Львів'яни перемогли в контрольному матчі.

Рух завдяки дублю Марка Сапуги переміг у спарингу запорізький Металург з рахунком 2:0. Примітно, що львів'яни перемогли в кожному з таймів, відзначившись на 44-й та 75-й хвилинах.

Наступна товариська гра Руху – проти тернопільської Ниви – сьогодні о 17:00.

Рух – Металург Запоріжжя 2:0

Голи: Сапуга, 44, 75

Рух: Ледвій — Роман, Дідик, Слюбик, Кітела, Едсон (гравець на перегляді, 65) — Сапуга, Притула, Руніч, Квасниця (Бойко, 65) — Климчук (Столярчук, 71).