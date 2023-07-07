Львів'яни перемогли в контрольному матчі.
Рух – Металург Запоріжжя, сайт Руху
07 липня 2023, 16:45
Рух завдяки дублю Марка Сапуги переміг у спарингу запорізький Металург з рахунком 2:0. Примітно, що львів'яни перемогли в кожному з таймів, відзначившись на 44-й та 75-й хвилинах.
Наступна товариська гра Руху – проти тернопільської Ниви – сьогодні о 17:00.
Рух – Металург Запоріжжя 2:0
Голи: Сапуга, 44, 75
Рух: Ледвій — Роман, Дідик, Слюбик, Кітела, Едсон (гравець на перегляді, 65) — Сапуга, Притула, Руніч, Квасниця (Бойко, 65) — Климчук (Столярчук, 71).