Україна: Перша ліга

Завершилися поєдинки третього туру Першої ліги.

Сьогодні, 12 серпня завершилися поєдинки третього туру Першої ліги України.

У першій грі Інгулець із Петрово на своєму полі розгромив Діназ з Вишгороду з рахунком 4:0. Перемогу господарям принесли забиті м'ячі у виконанні Сітало, Козака, Квасова та Кольцова.

Інгулець — Діназ 4:0

Голи: Сітало, 14, Козак, 45, Квасов, 76, Кольцов, 85.

У другому матчі Буковина поділила очки із Хустом. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Буковина — Хуст 0:0

У третій зустрічі запорізький Металург мінімально поступився Гірнику-Спорту з рахунком 0:1. Єдиний м'яч у складі гостей забив Дмитрієв на 60 хвилині зустрічі.

Металург — Гірник-Спорт 0:1

Гол: Дмитрієв, 60.

Насамкінець харківський Металіст не зміг утримати перемогу над Поділлям. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол господарів у виконанні Голубка в середині першого тайму, гості відповіли точним ударом Чушенка на шостій компенсованій хвилині до другого тайму.

Металіст — Поділля 1:1

Голи: Голубка, 23 — Чушенко, 90+6.