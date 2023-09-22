Матчем Поділля та Буковини відкривався 9-й тур Першої Ліги.
Поділля, фото клубу
22 вересня 2023, 19:27
Відбувся перший матч дев'ятого туру української Першої ліги. У Хмельницькому зустрічалися Поділля та Буковина.
Господарі здобули перемогу у першому таймі завдяки реалізованому Задоєю пенальті. Майже одразу у другому таймі гості відігралися, встановивши підсумковий рахунок.
Поділля — Буковина 1:1
Голи: Задоя, 16 (пенальті) — Палагнюк, 48
Попередження: Войтиховський, 45, Непогодов, 47, Задоя, 90+2 — Пасічник, 16, Чайковський, 78, Рябий, 90+1, Палагнюк, 90+4