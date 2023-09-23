Завершились п'ять матчів 9-го туру української Першої ліги.
Металіст - Хуст, фото господарів
23 вересня 2023, 18:07
У суботу, 23 вересня, у рамках дев'ятого туру української Першої ліги відбулися ще 5 матчів. У групі А Металіст приймав Хуст, Нива Бузова зустрілася з Епіцентром, а Агробізнес протистояв Прикарпаттю. У групі Б Полтава приймала Чернігів, а Лівий Берег зустрівся з Вікторією.
Відкривали суботній ігровий день Металіст і Хуст. Харків'яни поступилися у багатому на події матчі, закріпившись у статусі аутсайдера групи А.
Металіст — Хуст 0:3
Голи: Приходько, 36, Шевчук, 59, Борисенко, 81
На 77-й хвилині Рязанцев (Металіст) не реалізував пенальті
Попередження: П. Луців, 39, Багачанський, 74, В. Луців, 87 — Мердєєв, 28, Борисенко, 74, Левченко, 77
Вилучення: Маткобожик, 79
Другий поєдинок ігрового дня проходив у Полтаві, де однойменна команда приймала гостей з Чернігова. Господарі здобули мінімальні перемоги в обох таймах і тепер перебувають на 3-й сходинці таблиці групи Б.
Полтава — Чернігів 2:0
Голи: Коцюмака, 43, Щербак, 65 (пен.)
Попередження: Перебора, 44 — Ментей, 41, Койдан, 73
У третій суботній грі Лівий Берег зустрічався з Вікторією. Господарі здобули мінімальну перемогу завдяки голу з пенальті наприкінці гри. Від початку другого тайму вони перебували у меншості.
Вікторія — Лівий Берег 1:0
Голи: Долінський, 81 (пен.)
Попередження: Галенко, 42, Долінський, 50, Шеліхов, 72 — Дударенко, 53, Литовченко, 90+3
Вилучення: Ульянов, 46
У передостанньому матчі суботи Нива Бузова грала проти Епіцентру. Вже у першому таймі господарі двічі пропустили, забезпечивши перемогу Ниви. Ближче до кінця поєдинку гості опинилися у меншості, що ніяк не допомогло Епіцентру.
Епіцентр — Нива (Бузова) 0:2
Голи: Паламар, 9 (пен.), Григоращук, 28 (автогол)
Попередження: Чернобай, 8, Глущук, 75, Кристін, 90 — Турчанов, 45, Льопка, 70, Тименко, 76, Сергійчук, 80
Вилучення: Тименко, 78
У заключному матчі суботи Агробізнес приймав Прикарпаття. Гості поступалися з 50-ї хвилини, але зуміли зрівняти рахунок після кутового у доданий час матчу.
Агробізнес — Прикарпаття 1:1
Голи: Гаврушко, 50 — Шинкаренко, 90+3
Попередження: Толочко, 70, Теплий, 90+1 — Романов, 27, Бучакчийський, 29, Попчук, 45+1, Барчук, 54, Демків, 67, Сьомка, 85, Рудюк, 88