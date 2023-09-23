Україна: Перша ліга

Завершились п'ять матчів 9-го туру української Першої ліги.

У суботу, 23 вересня, у рамках дев'ятого туру української Першої ліги відбулися ще 5 матчів. У групі А Металіст приймав Хуст, Нива Бузова зустрілася з Епіцентром, а Агробізнес протистояв Прикарпаттю. У групі Б Полтава приймала Чернігів, а Лівий Берег зустрівся з Вікторією.

Відкривали суботній ігровий день Металіст і Хуст. Харків'яни поступилися у багатому на події матчі, закріпившись у статусі аутсайдера групи А.

Металіст — Хуст 0:3

Голи: Приходько, 36, Шевчук, 59, Борисенко, 81

На 77-й хвилині Рязанцев (Металіст) не реалізував пенальті

Попередження: П. Луців, 39, Багачанський, 74, В. Луців, 87 — Мердєєв, 28, Борисенко, 74, Левченко, 77

Вилучення: Маткобожик, 79

Другий поєдинок ігрового дня проходив у Полтаві, де однойменна команда приймала гостей з Чернігова. Господарі здобули мінімальні перемоги в обох таймах і тепер перебувають на 3-й сходинці таблиці групи Б.

Полтава — Чернігів 2:0

Голи: Коцюмака, 43, Щербак, 65 (пен.)

Попередження: Перебора, 44 — Ментей, 41, Койдан, 73

У третій суботній грі Лівий Берег зустрічався з Вікторією. Господарі здобули мінімальну перемогу завдяки голу з пенальті наприкінці гри. Від початку другого тайму вони перебували у меншості.

Вікторія — Лівий Берег 1:0

Голи: Долінський, 81 (пен.)

Попередження: Галенко, 42, Долінський, 50, Шеліхов, 72 — Дударенко, 53, Литовченко, 90+3

Вилучення: Ульянов, 46

У передостанньому матчі суботи Нива Бузова грала проти Епіцентру. Вже у першому таймі господарі двічі пропустили, забезпечивши перемогу Ниви. Ближче до кінця поєдинку гості опинилися у меншості, що ніяк не допомогло Епіцентру.

Епіцентр — Нива (Бузова) 0:2

Голи: Паламар, 9 (пен.), Григоращук, 28 (автогол)

Попередження: Чернобай, 8, Глущук, 75, Кристін, 90 — Турчанов, 45, Льопка, 70, Тименко, 76, Сергійчук, 80

Вилучення: Тименко, 78

У заключному матчі суботи Агробізнес приймав Прикарпаття. Гості поступалися з 50-ї хвилини, але зуміли зрівняти рахунок після кутового у доданий час матчу.

Агробізнес — Прикарпаття 1:1

Голи: Гаврушко, 50 — Шинкаренко, 90+3

Попередження: Толочко, 70, Теплий, 90+1 — Романов, 27, Бучакчийський, 29, Попчук, 45+1, Барчук, 54, Демків, 67, Сьомка, 85, Рудюк, 88