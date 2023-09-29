Україна: Перша ліга

Завершився перший матч 10-го туру Першої ліги.

У рамках першої гри десятого туру української Першої ліги Поділля приймало Прикарпаття. Команди так і не зуміли виявити сильнішого.

Восьма та дев'ята команди Першої ліги зустрілися у Хмельницькому, на стадіоні Поділля. Обидва голи у матчі були забиті протягом 10 хвилин, ближче до кінця поєдинку.

Поділля — Прикарпаття 1:1

Голи: Доброхотов, 80 — Хома, 70

Попередження: Задоя, 13, Сімінін, 72, Веремієнко, 75, Пріхна, 76 — Демків, 15, Француз, 76