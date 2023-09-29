Завершився перший матч 10-го туру Першої ліги.
Поділля - Прикарпаття, фото господарів
29 вересня 2023, 16:04
У рамках першої гри десятого туру української Першої ліги Поділля приймало Прикарпаття. Команди так і не зуміли виявити сильнішого.
Восьма та дев'ята команди Першої ліги зустрілися у Хмельницькому, на стадіоні Поділля. Обидва голи у матчі були забиті протягом 10 хвилин, ближче до кінця поєдинку.
Поділля — Прикарпаття 1:1
Голи: Доброхотов, 80 — Хома, 70
Попередження: Задоя, 13, Сімінін, 72, Веремієнко, 75, Пріхна, 76 — Демків, 15, Француз, 76