Україна: Перша ліга

Завершився другий матч 11-го туру української Першої ліги.

У рамках другого поєдинку одинадцятого туру Першої ліги України івано-франківське Прикарпаття приймало на стадіоні Рух тернопільську Ниву.

Господарі підходили до гри з серією з чотирьох поспіль нічийних результатів. У цьому матчі їм вдалося продовжити цю серію до 5-ти поєдинків, так як команди не виявили сильнішого, так і не відзначившись жодним голом.

Прикарпаття — Нива (Тернопіль) 0:0

Програма 11-го туру продовжиться у суботу та неділю, 7-8 жовтня. У ці дні пройдуть ще вісім поєдинків Першої ліги.