Україна: Перша ліга

Харківська команда поступилась Агробізнесу.

В рамках 11 туру чемпіонату України серед команд Першої ліги в групі A зіграли Металіст та Агробізнес.

Харків'яни не вигравали з серпня (власне, це і була єдина перемога в сезоні), натомість Агробізнес виграв у минулому турі та піднявся до лідерів групи.

Результативна тенденція команд збереглась і сьогодні — Металіст поступився, тим часом як Агробізнес набрав чергові очки.

До перерви гості вели з рахунком 2:0. Спочатку відзначився Волков, а згодом Гомеш записав у свій пасив автогол. У другій половині зустрічі Луців відіграв один м'яч, проте Металіст це не врятувало. Поразка — 1:2.

Агробізнес підіймається на третє місце, Металіст продовжує безпорадно перебувати на дні таблиці.

Металіст — Агробізнес 1:2

Голи: Луців, 62 — Волков, 17, Гомеш (автогол), 39.

Металіст: Владислав Рибак — Андрій Бусько (Даніїл Приходько, 84), Олексій Горяінов, Габрієль Гомес (к), Даніель Вернаттус — Юрій Голубка (Даніїл Тепляков, 84), Максим Багачанський (Станіслав Мораренко, 46) — Євгеній Рязанцев (Євгеній Ісаєнко, 78), Геннадій Синчук, Петро Луців — Василь Луців (Віктор Ян, 37).

Агробізнес: Андрій Попович (к) — Руслан Бариляк, Семен Даценко, Сергій Заєць, Микола Квасний, Віталій Теплий (Владислав Тишинінов, 82), Роман Толочко, Іван Гаврушко, Денис Галенков (Олег Лень, 87), Роман Кузьмин (Кристіан Свистун, 82), Даниїл Волков (Дмитро Шостак, 82).

Попередження: Галенков, 78 — Синчук, 42, Рязанцев, 55, Голубка, 66, Гомес, 72.